Ciclismo su pista | l’Italia può battere la Danimarca? Scandinavi per ora superiori | ma a anche a Tokyo…

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dal 4 agosto 2021 al 5 agosto 2023. Sono passati due anni dallo spettacolare trionfo con record del mondo in quel di Tokyo per l’inseguimento a squadre maschile disu, domani si andrà a caccia dell’oro ai Mondiali di Glasgow. I punti in comune con ciò che è accaduto nel Velodromo giapponese sono tanti. A partire da quello che è l’avversario nell’ultimo atto:infatti se la vedrà contro la, dominatrice dei primi turni (così com’era accaduto in terra nipponica). Filippo Ganna, Simone Consonni (sostituito nel secondo round da Manlio Moro), Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno chiuso terzi senza convincere troppo all’esordio, per poi scatenarsi nella gara odierna centrando la finale, scenario già visto proprio in quel di Tokyo. Se tanto vale tanto e la storia ogni tanto si ripete, ...

Mondiali disu, la seconda giornata va in scena a Glasgow oggi venerdì 4 agosto 2023, dopo l'esordio di giovedì non esaltante per l'Italia , ma che ha regalato comunque la qualificazione al secondo ...... Reggina bocciata dal Tar del Lazio - Colpo Olimpia Milano, preso Nikola Mirotic - Mondiali 2028 e 2029 diassegnati agli Emirati Arabi - Per il Milan c'è Musah e laLenglet, ma ...Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza quinto tempo nell'inseguimento femminile diai mondiali in corso a Glasgow e non potranno battersi per la riconferma al vertice mondiale di specialità. Le azzurre hanno chiuso con soli tre decimi di ritardo sul quartetto francese, che ora ...

Dall’incubo eliminazione al sogno d’oro. L’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista continua a regalare emozioni e, soprattutto, gioie ai tifosi italiani. Il Bel Paese ha raggiunto la ...Il quartetto italiano composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro si qualifica in finale nell'inseguimento maschile a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista in scena a ...