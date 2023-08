Ciclismo | Mondiali pista Inseguimento squadre donne | 5tempo Italia

Le azzurre fuori dalla lotta per l'oro dopo il trionfo di un anno fa GLASGOW (SCOZIA) - Terminate le qualifiche aidi pista dell'inseguimento a squadre femminile al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow. Sfuma per il quartetto femminile la chance di bissare l'oro di un anno fa: Elisa Balsamo, Letizia ...Azzurre fuori dalla sfida per l'oro Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza quinto tempo nell'inseguimento femminile di pista aiin corso a Glasgow e non potranno battersi per la riconferma al vertice mondiale di specialità . Le azzurre hanno chiuso con soli tre decimi di ritardo sul quartetto francese, che ora sfiderà ...A 48 ore dalla gara regina della rassegna iridata in Scozia, il nostro inviato a Glasgow, Ciro Scognamiglio, ci presenta la salita di Montrose Street: punto chiave che potrebbe rivelarsi determinante ...

Mondiali di ciclismo, le Azzurre non riconfermano il titolo. Ancora possibile il bronzo La Gazzetta dello Sport

Le azzurre fuori dalla lotta per l'oro dopo il trionfo di un anno fa GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) - Terminate le qualifiche ai Mondiali di pista ...(Adnkronos) – Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza quinto tempo nell’inseguimento femminile di pista ai mondiali in corso a Glasgow e non potranno battersi per la ri ...