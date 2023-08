Ciak Junior | torna ogni domenica per quattro appuntamenti | i dettagli 

Leggi su 361magazine

Dal 6 agosto alle ore 8.45, su Canale 5,per", il progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, con l'intento di far conoscere ai giovani come nasce un prodotto audiovisivo, giunto la sua 31esima edizione.annocoinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo. I ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio de Gli Alcuni (ideatori del progetto e, rispettivamente, produttore esecutivo e regista dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.