(Di venerdì 4 agosto 2023) Negli anni ‘60 il premio Nobel Milton Friedman si recò in Asia in visita ad un cantiere per un nuovo canale e si sorprese perché gli operai utilizzavano le pale e non i moderni trattori escavatori. Quando gli risposero che era per occupare più persone possibili, replicò ironicamente che allora avrebbero potuto dare agli operai deialdelle pale per raggiungere meglio l’obiettivo. (vedi il video “Il futuro del lavoro”) Nella storia è capitato più volte di affrontare il tema: è necessario limitare la produttività portata da un’innovazione tecnologica mantenendo pratiche antiquate per conservare i posti di lavoro? Oggi ce lo chiediamo per l’AI, tempo fa ce lo chiedevamo per i telai meccanici. Le proteste verso questi nuovi sistemi sono naturali, umane, come quelle dei luddisti a fine del ‘700. Chiunque veda il proprio lavoro portato via ...

Per realizzarlo in casa,: 2 litri di acqua zucchero (circa 4, ma anche più o meno a seconda dei gusti) 5 bustine di tè (in bustina o sfuso) 1 limone (in caso di tè al limone) 2 ...... inserendovi 60 ml di rum cubano bianco, 20 ml di succo di limone fresco e 2di zucchero, agitando insieme al ghiaccio e filtrando in una coppetta già fredda. Qui nondecorazioni: ...Tianche 4 uova grandi, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2di origano secco e un cucchiaino di sale. Accendi il forno e preriscaldalo a 200 gradi. Lava per bene i pomodori ,...

Ci servono cucchiaini al posto dell’AI Il Blog delle Stelle

Per mettere in pratica il metodo dei 3 cucchiai servono 3 ingredienti: bicarbonato di sodio, acido citrico e sapone di Marsiglia. Ecco la procedura per applicare questo metodo e ottenere un bucato ...Vicinissimo al Teatro Bellini di Napoli, c’è Azzuppa, un bistrot che si propone come osteria dal respiro europeo, con piatti conviviali che si consumano quasi tutti col cucchiaio e in cui si può fare ...