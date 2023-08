Choc in spiaggia | entra in acqua e muore | aveva 40 anni I medici | “Perché può succedere”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un’altra tragedia in. La drammatica vicenda è avvenuta sotto gli occhi di tutti i bagnanti che non hanno potuto fare altro che chiamare prontamente i soccorsi. Non appena giunto sul posto il personale medico sanitario, nulla è valso a salvare la vita alla donna, trovata già priva di vita. Ancora da comprendere le cause che hanno condotto all’improvviso decesso, ma fa capolino già la prima ipotesi che andrebbe a fare luce sul dramma. Donna di 40in. Una morte improvvisa sotto gli occhi di tutti,non appena appresa la gravità della situazione. Una donna stava trascorrendo una giornata di relax sulladi Percheles, nella città murciana di Mazarrón quando non appenata inè stata colta da un ...

Nel pomeriggio di ieri diversi bagnanti sono letteralmente fuggiti dalladopo essere stati assaliti da sciami di cavallette che in poco tempo si sono impadroniti di lettini e ombrelloni. Si ...... è annegato davanti alla moglie che si trovava ininsieme a parenti ed amici. Il dramma è ... Sotto ala moglie della vittima. La salma, su disposizione della Procura di Larino (Campobasso) ......il 52enne sono stati dei villeggianti della zona che hanno riportato l'uomo sulla... Al momento la donna è però in stato di, così come parenti e amici che si trovavano nel centro ...

Choc in spiaggia, donna di 40 anni fa il bagno e muore appena entrata in acqua: è la sindrome da immersione leggo.it

Dramma in spiaggia, dove una donna di 40 anni è morta a causa di una sindrome da immersione mentre faceva il bagno in mare. Inutili i tentativi di salvarla da parte dei soccorritori.Avrebbe dovuto essere una giornata di mare e relax, ma in un istante si è trasformata in un vero e proprio incubo. Una ragazza di 24 anni si trovava sulla spiaggia libera di Santa Lucia, ...