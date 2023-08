Choc a Roma | fiamme nell' asilo del bosco L' incendio è di natura dolosa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lesi sono sviluppate all'interno dell'nido "La Fattorietta" sull'Aurelia Antica a. Gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di undi

Come riporta Il Messaggero , solo ieri aveva postato sui social scatti delle bellezze di, che ... Questi ultimi sono rimasti miracolosamente illesi, ma ora si trovano ricoverati sottoall'...- Dopo lodelle primarie, vinte a sorpresa da Elly Schlein . Nonostante la guerra dichiarata dalla neo - segretaria nel giorno del suo insediamento "Dentro di noi abbiamo dei mali da ...Quello che immortala la parte inferiore della carlinga, vicino all'apertura del carrello, di un Airbus di Ita Airways 'in partenza perda Cagliari', fa sapere. Nelle immagini si vede chiaramente ...

Choc a Roma, fiamme nell'asilo del bosco. "L'incendio è di natura ... ilGiornale.it

MELITO – Ennesimo episodio di discriminazione di genere nell’hinterland di Napoli. Questa volta la segnalazione arriva da una cittadina di Melito. “Sabato scorso in Via Roma, all’altezza Bar Azalea, è ...Droga, Pescara choc: oltre 2300 dosi di cocaina al giorn0. Percentuali di consumi simili a Roma. I dati arrivano dalle analisi delle acque reflue. Consumi in aumento anche a L'Aquila. È lo studio dell ...