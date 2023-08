L'delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ugandaper mancato rinnovo dell'accordo da parte del governo ugandese. Fonti dell'Onu segnalano che chiuderà i battenti questo fine settimana ...La responsabile dell'scolastico provinciale di Terni mi ha garantito che avrebbe fatto i ... perché quando una scuola, una comunità muore. Il taglio delle classi di cui è protagonista la ...... al 'Picco' sisullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota ... Al primo piano, che ospitava gli ambienti di rappresentanza della filiale, qualie segreteria di ...

Chiude l'ufficio per diritti umani delle Nazioni Unite in Uganda Agenzia ANSA

GINEVRA, 04 AGO - L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Uganda chiude per mancato rinnovo dell'accordo da parte del governo ugandese. (ANSA) ...Enormi e alte onde sferzano la costa settentrionale di Taiwan a Nuova Taipei (New Taipei City). Forti piogge e forti venti hanno spinto diverse citta' a chiudere attivita' commerciali e scuole e cance ...