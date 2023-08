Chiude la VIII^ edizione di Un’Estate da RE | i numeri

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Caserta. Dodicimila spettatori, quattro eventi con artisti di fama mondiale come Zucchero “Sugar” Fornaciari, Roberto Bolle, Plácido Domingo e Il Volo, e uno spettacolo-omaggio a Luigi Vanvitelli (nell’ambito dell’anno delle Celebrazioni Vanvitelliane) con Mariano Rigillo ed Enzo Salomone andato in onda in live streaming sull’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. Sono idella VIIIdida RE, rassegna ospitata dal 13 luglio al 4 agosto alla Reggia di Caserta, programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo. ...