Chiedeva soldi ai migranti per superare l' esame per il permesso di soggiorno | sospeso un insegnate

Insegnante denunciato per concussione,ai migranti per agevolarli nell'esame di italiano Gli stranieri padroneggiavano già la lingua e con tutta probabilità avrebbero superato l'...Un insegnante italianoai suoi studenti stranieri per superare l'esame, necessario per ottenere la proroga del permesso di soggiorno. L'uomo è stato denunciato dai finanzieri del Comando provinciale di Milano ...Insegnate denunciato per concussione,ai migranti per agevolarli nell'esame di italiano Gli stranieri padroneggiavano già la lingua e con tutta probabilità avrebbero superato l'esame.

Chiedeva soldi per esame a stranieri Agenzia ANSA

Le dure dichiarazioni di Claudio Gentile contro la 'mafia dei procuratori': la sua estromissione dal calcio e un retroscena particolare ...Claudio Gentile ha tuonato in un’intervista contro il mondo dei procuratori accusandolo di averlo tagliato fuori dal calcio ...