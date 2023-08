Chiara Colosimo su antimafia ed elezioni | ' Basta con le liste di proscrizione | ora si cambia'

(Di venerdì 4 agosto 2023)è la contestatissima (per i suoi rapporti con l'ex terrorista nero Ciavardini) presidente della commissione bicameralein quota Fdi. In un'intervista a Il Foglio,ha ...

Strage di Bologna, Colosimo tace sulla ‘matrice neofascista’: non poteva essere più chiara Il Fatto Quotidiano

La presidente della Commissione Antimafia annuncia la svolta: il controllo sui candidati va fatto in maniera preventiva, ho già avvertito i partiti ...Occorrerà tempo per visionare tutti i nomi. Colosimo: "Voglio evitare la gogna tardiva, lo show, l'antimafia d'avanspettacolo" ...