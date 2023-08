Chi compra Scamacca? Inter sorpassata da un’italiana Tutte le cifre | gli scenari e possibili sostituti

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il calciomercato estivo prosegue spedito. Ci troviamo nel pieno dell’estate e i club di Serie A stanno portando avanti o hanno concluso trattative, sia in entrata che in uscita, per rafforzare o smussare le proprie rose. Tra le venti società della massima serie, una delle più attive dallo scorso 1° luglio, è proprio l’. La formazione guidata da Simone Inzaghi si è rafforzata parecchio e stava per piazzare l’ennesimo colpo in questa finestra, ma occhio alle novità. CALCIOMERCATO: L’ATALANTA VUOLELa Beneamata era in corsa per l’acquisto di Gianlucama adesso, in pole, sembra esserci l’Atalanta. La società bergamasca ha puntato fortemente gli occhi sull’attaccante in forza al West Ham e adesso sta insidiando non poco l’. La dirigenza nerazzurra ha offerto 24 milioni di euro più 4 di bonus ...