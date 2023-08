Chi c’è dietro il manifesto di «scienziati e professionisti» che nega l’emergenza climatica

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) Geologi, ingegneri, deputati, docenti universitari, ma anche sommelier, fotografi e commercialisti. Sono queste le qualifiche dei 1.500 firmatari della «Dichiarazione mondiale sul clima», ilzionista delpubblicato dalla fondazione Clintel. Quest’ultima si presenta online come «climate watchdog» indipendente. È stata fondata nel 2019 dal professore di geofisica Guus Berkhout – che ha un’ampia carriera nell’industria petrolifera – e dal giornalista scientifico Marcel Crok. Il loro motto è: «Non c’è alcuna emergenza». E in questi giorni è rimbalzato su diversi media italiani ed è stato utilizzato come studio a supporto della tesi che non vi sarebbe «alcun motivo per creare panico e allarme». Il tutto mentre diverse città italiane e nel mondo stanno subendo ...