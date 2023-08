Chelsea | ufficiale l’acquisto di Axel Disasi

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nuovo acquisto per il. La società londinese ha ufficializzato l’arrivo dal Monaco di, 25enne centrale francese, capace di giocare anche come terzino destro. Un acquisto che si è reso necessario dopo il lungo stop per infortunio di Fofana. Il giocatore, nel giro della nazionale di Deschamps, ha firmato un contratto di sei anni. Secondo i media inglesi, il cartellino dicosterà ai Blues attorno ai 45 milioni di euro. Per lui 4 presenze in carriera con la maglia della Nazionale (tre delle quali ai Mondiali in Qatar, finale inclusa), oltre a 130 apparizioni in carriera in Ligue 1 con 8 gol realizzati. “È qualcosa che stavo aspettando”, riconosceai media del. “Sono così felice di essere qui, in questo grande club. Sono davvero orgoglioso di poter ...