Chelsea | fatta per Casadei al Leicester | la formula

Tra gli altri c'è Roman Abramovich, ex proprietario del; Alisher Usmanov, un tempo presidente della federazione schermistica internazionale; Evgenij ...posizione dei supermiliardari si è...Punti chiave 20:24 Lazio, il sì di Kamada è vicino 12:40 Lazio, colpo Isaksen 11:52 Juve, continuano i contatti con ilper Lukaku 09:31 Inter, incontro con l'Udinese per chiudere Samardzic 09:...Commenta per primo Una telenovela èdi tante puntate, alcune di riepilogo di quelle precedenti, poche con colpi di scena, ...- Juve a mancare e nemmeno quella tra il club bianconero e il, ...

CHELSEA, FATTA PER IL PORTIERE: ARRIVA SANCHEZ - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Chelsea piazza un nuovo colpo sul calciomercato assicurandosi Axel Disasi: il difensore centrale francese è ufficialmente Blues ...Juve e Chelsea continuano a lavorare allo scambio fra Lukaku e Vlahovic. Fra i due club c’è ancora distanza fra le valutazioni dei due giocatori, ma c’è volontà di chiudere… Leggi ...