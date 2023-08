Che cosa rappresenta Bianca Berlinguer | Mediaset | la sentenza di Simona Branchetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Morning News prolunga. Andrà avanti fino al 22 settembre. E dalle parti della redazione dei “mattinieri” di Canale 5 il clima si fa festoso. A tenere alto il morale, oltre che gli ascolti, della spin-off estivo di Mattino Cinque, è la conduttrice. Forlivese, classe '76, giornalista con una gavetta sulla carta stampata del suo territorio. Arriva a Cologno Monzese passando per SkyTg24. Da tre anni è la signora delle mattine d'estate dell'ammiraglia, lei si sveglia presto. Che aria tira in tv in quest'estate 2023? «È iniziato tutto tre anni fa, anche un po' in fretta e furia. Fui scelta e mi affidarono il programma in 48 ore. La differenza sostanziale con Mattino Cinque è che Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono in due, mentre io sono da sola in conduzione»....