Charles De Ketelaere | il miracolo è possibile | Milan | girano voci clamorose

(Di venerdì 4 agosto 2023) A Gian Piero Gasperini sarà sicuramente saltato in mente Josip Ilicic perché l'operazione rilancio - o meglio, lancio e bastaè simile. Tra le sue mani sta per arrivareDe, il giocatore più deludente della scorsa serie A in relazione alle qualità, al costo e alla promessa di grandezza. Non è la prima volta che un trequartista “triste” sceglie l'oasi di Bergamo per trovare la felicità. Ilicic è un caso, ma anche i vari Miranchuk, Boga, Muriel, Papu Gomez hanno fatto lo stesso. Non è sempre andata per il verso giusto, ma vale ancora la pena sottoporsi alla cura-Gasp. A Bergamo, Depuò trovare l'ambiente giusto per rasserenarsi e scrollarsi di dosso le tossine che si porta dietro dal primo giorno ao. Non avrà più il peso dei soldi pagati dal club per il suo cartellino, arrivando in ...

Atalanta, è fatta per De Ketelaere: cifre e dettagli dell'affare col Milan

