Challenger San Marino 2023 | Goffin eliminato poi vince la pioggia | match rinviati a sabato

(Di venerdì 4 agosto 2023) Esce ai quarti di finale agli Internazionali di tennis SanOpen, David, Atpcon un montepremi di 145.000 euro (terra battuta). Il tennista belga si è arreso per 6-2 6-3 al bosniaco Nerman Fatic, che è il primo semifinalista. Slitta a domani per il maltempo il resto del programma dei quarti. SportFace.

Se il torneo del Titano parla italiano. un po' di azzurro ce lo regala anche Luca Nardi in Portogallo Sul bellissimo campo centrale diMarino (125, terra battuta) tutti i riflettori erano ovviamente per Fabio Fognini che, davanti al pubblico delle grandi occasioni, si è aggiudicato, non senza fatica (6 - 3 7 - 5), il ...... Tuttosport) I tanti appassionati che in questi giorni affollano il Centro Tennis di Montecchio, teatro degli InternazionaliMarino Open (125), l'hanno rivista a bordo campo nei panni ...Saranno tre i giocatori italiani nei quarti di finale della 30esima edizione degli 'Internazionali di TennisMarino Open', da quest'anno promossi aAtp 125 (montepremi 145.000 euro), sempre più nel vivo sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Nella giornata che ha visto ...

Challenger San Marino, il tabellone: gli avversari di Fognini, Goffin ... SuperTennis

Se il torneo del Titano parla italiano. un po’ di azzurro ce lo regala anche Luca Nardi in Portogallo Sul bellissimo campo centrale di San Marino (Challenger 125, terra battuta) tutti i riflettori era ...Saranno tre i giocatori italiani nei quarti di finale della 30ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, da quest’anno promossi ...