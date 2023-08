Cercle Brugge vs Charleroi – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilè leggermente favorito per ottenere la prima vittoria della nuova stagione in Lega Pro belga quando ospiterà loallo stadio Jan Breydel sabato 5 agosto Una sconfitta per 1-0 nel primo turno ha visto il Bruges perdere contro i campioni in carica del Royal Antwerp, mentre loha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro l’Oud-Heverlee Leuven. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlavrebbe dovuto fare un’ottima prestazione per fermare l’Anversa nella sua prima ...