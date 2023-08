Andrea e il marito archistar Giuliano Dell'Uva hanno accolto gli amici nel giardino della loroalla Marina Grande, il tema era Cuba incontra Capri, in onore del performer cubano Jorge Rodriguez ...... mia figlia, coetanea di Ginia, mi raccontava che i compagni innamorati scappavano di; il ... Iouna bellezza tipo Ava Gardner : questo è un film anche sulla rappresentazione, 'voglio essere ...Poi è nata mia sorella e la mia famiglia ha cambiatoe quartiere, ma i miei amici e il mio ... io mi vergognavo profondamente e volevo solo essere accettato dagli altri, cosìdi non ...

Cercavo casa al Lido, poi ho incontrato un'amica di Fidel Castro Domani

“Come storici”, specificano ancora Isabelle Bonnet e Sophie Hackett, “abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra i fatti, i modi in cui gli individui nel circolo di Casa Susanna si sono ...Apprensione a Taurisano per la scomparsa in mattinata di Bernardo De Paola, dipendente del Comune, che doveva raggiungere gli uffici di via Lopez, ma non vi è mai arrivato. Nel pomeriggio ha fatto rie ...