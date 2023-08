Centro sperimentale cinematografia | si dimette presidente Donzelli

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Si dimettono i vertici deldi. ''In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale'' ladella FondazionediMartae le Consigliere di Amministrazione Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti, in una nota, annunciano le loro dimissioni. ''Ci riferiamo al decreto legge n. 75/2023 convertito in legge in data 3 agosto 2023 – spiegano – Tale disposizione introduce significative modifiche all’assetto degli Organi della Fondazionedi(Consiglio di Amministrazione e Comitato Scientifico) stabilendo che, entro ...

'In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale' la presidente della Fondazionedi Cinematografia Marta Donzelli e le Consigliere di Amministrazione Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti, in una nota, annunciano le loro dimissioni. 'Ci riferiamo al decreto ...Lasciano anche le consigliere Capotondi e Ponti Si dimettono i vertici deldi cinematografia . ''In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale'' la presidente della Fondazione...... pur più esteso, concentra nell'area distrettuale il suo fulcro operativo e la presenza sul territorio deldi Frutticoltura, gestito dalla Fondazione Agrion in collaborazione con ...

Si dimette la presidente del Centro Sperimentale Marta Donzelli Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In attesa dell’entrata in vigore dell’emendamento proposto dalla Lega sul decreto Giubileo, che riguarda il cambio di nomine ai vertici ...