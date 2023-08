Centro sperimentale cinematografia | si dimette presidente Donzelli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si dimettono i vertici deldi. ''In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale'' ladella FondazionediMartae le Consigliere di Amministrazione Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti, in una nota, ...

Si dimettono i vertici deldi cinematografia. ''In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale'' la presidente della Fondazione......dell'Ufficio V della Direzione Generale della Prevenzione del ministero della Salute e in collaborazione con ilstudi malattie esotiche (CESME) dell'Istituto zooprofilatticodell'...Una sorta di "chemio universale" in pillola, giunta ai primi test sull'uomo neldi ricerca ... "La piccola molecola" allo studio, denominata per ora AOH1996, "interrompe ...

Si dimette la presidente del Centro Sperimentale Marta Donzelli Agenzia ANSA

“In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” la presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Marta ...Nelle scorse settimane gli studenti si erano mobilitati contro contro l’emendamento al Decreto Giubileo che porterebbe alla "lottizzazione" dell'Istituto ...