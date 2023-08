Centro Sperimentale Cinematografia | si dimette la presidente Marta Donzelli

Può giocare ala (come contro l'Irlanda n.d.r.) ma anche, dove ci aspettiamo di vederlo in ...uno L'Irlanda è una squadra così piena di talento da poter schierare una formazionecome ...Cinematografia, si dimette la presidente Donzelli. Con lei anche l'attrice Cristiana Capotondi 'In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva ...Si dimettono i vertici deldi cinematografia. ''In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale'' la presidente della Fondazione...

Si dimette la presidente del Centro Sperimentale Marta Donzelli Agenzia ANSA

“In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” la presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Marta ...Nelle scorse settimane gli studenti si erano mobilitati contro contro l’emendamento al Decreto Giubileo che porterebbe alla "lottizzazione" dell'Istituto ...