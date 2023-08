Centro Sperimentale Cinematografia | si dimette Donzelli

(Di venerdì 4 agosto 2023) In attesa della firma del presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i vertici deldi, che in virtù del decreto legge saranno rinnovati entro 30 giorni, si dimettono. La presidente Martae le consigliere di ...

In attesa della firma del presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i vertici deldi Cinematografia, che in virtù del decreto legge saranno rinnovati entro 30 giorni, si dimettono. La presidente Marta Donzelli e le consigliere di amministrazione Cristiana ...Ildi Cinematografia di Roma, preso d'assalto dal governo Meloni, ha perso i suoi vertici che si sono dimessi dalle rispettive cariche. In attesa della firma del presidente della ...Si dimettono i vertici deldi cinematografia . La decisione è stata presa in attesa della firma del presidente della Repubblica e della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale, che porterà ...

Centro sperimentale cinematografia, si dimette la presidente Donzelli la Repubblica

Roma – In attesa della firma del presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i vertici del Centro Sperimentale di Cinematografia, che in virtù del decreto legge saranno ...Dopo l'emendamento del governo lasciano anche le consigliere Capotondi e Ponti. 'Un grande augurio agli allievi' (ANSA) ...