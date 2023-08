Cavernago Bergamo | uccide il padre nel giardino di casa dopo una lite | arrestato il figlio 30enne

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un uomo di 64 anni è stato ucciso oggi – venerdì, 4 agosto – daltrentenne al culmine di una. È successo attorno alle 13 in un’abitazione a). Stando alle prime informazioni, il trentenne Federico Gaibotti – che aveva da tempo, scrive il Corriere della Sera, problemi di tossicodipendenza – sarebbe andato adelUmberto, che vive solola separazione con la moglie, e tra i due sarebbe scoppiata una. Prima all’interno dell’abitazione, poi in. Al termine della discussione ilavrebbe, poi, ucciso il 64enne a coltellate. Il giovane è statodai carabinieri. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco diche ha ...

