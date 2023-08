Casoncelli a Strozza | vino ad Ardesio e birra a Onore | le sagre del fine-settimana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dai, dove si svolge la tradizionale sagra, alad, con il ritorno diDi, passando per la festa della. Sono numerose le feste organizzate neldal 4 al 6 agosto. Il calendario è pieno di proposte golose: su Bergamonews trovate tutti gli appuntamenti, consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione. Per tutta l’estate ad Albino prosegue l’estivo Spritz&Burger. La kermesse, giunta al suo quarto anno di vita, si conferma nella sostanza ma si rinnova anche con moltissime idee e iniziative rivolte a tutti. Superiorità dell’estate 2023 è ...