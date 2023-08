Caso dossieraggi | Foti | ' problema non sono controlli | ma se questi non sono autorizzati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - “Quello dell'eventualeo è unserio. Non penso che chi fa deifacciao, ilè quandonondai superiori gerarchici o non hanno un fondamento. Quello digiorni è untipico e si è sollevato perché è uscita una notizia stampa che non poteva essere nota a tutti se non a personale specializzato e autorizzato che aveva accesso a certi documenti. La cosa più grave è che in questa vicenda viene coinvolto in modo squallido un istituto come la Procura nazionale antimafia che invece è un fiore all'occhiello di quello che è il nostro sistema statuale. Sotto questo profilo, bene ha fatto l'attuale ...