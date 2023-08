Case Aler Bergamo | più di 2 milioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche

(Di venerdì 4 agosto 2023). Aumentare l’offerta abitativa pubblica ed efficientare i processi dell’edilizia: sono tra gli obiettivilinee guida per l’aggiornamento e integrazione dei piani di manutenzione programmata elombarde per il biennio 23-24 approvate dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. Un provvedimento accompagnato da uno stanziamento regionale di quasi 38di euro di cui oltre 2per la Bergamasca. “Con la ‘Missione Lombardia’ – ha affermato l’assessore Franco – abbiamo avviato una vasta campagna di cantieri volta a incrementare il numero di alloggi assegnati. Su tutta la Lombardia ...

