(Di venerdì 4 agosto 2023) Il Comune dioffre un sostegno economico a 98 famiglie in difficoltà con la, unaprepagata da 382,50 euro per l'acquisto di beni di prima necessità. Contributi una tantum ...

Il Comune di Porcari offre un sostegno economico a 98 famiglie in difficoltà con la, unaprepagata da 382,50 euro per l'acquisto di beni di prima necessità. Contributi una tantum di 700 euro per famiglie con figli minori disabili gravi nel ...A seguito dell'alta affluenza degli utenti al Comune di Nettuno, per il ritiro dellaacquisti, ...Laè un contributo economico pari a euro 382,50, istituito dalla legge di bilancio 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, erogato in via automatica senza la ...

Carta Solidale Porcari: 98 Beneficiari Entro il 15 Settembre LA NAZIONE

Il Comune di Nettuno, in particolare l’Area 1, amministrativa, servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport turismo e spettacolo informa la cittadinanza di alcune misure rispetto all’ottenimen ...Consultabili anche i potenziali assegnatari che non hanno avuto la card ed il rispettivo numero di graduatoria ...