Carolina Marconi | la battaglia per l' adozione e l' oblio oncologico | «Condannata a morte per 10 anni»

È il duro sfogo della showgirlsu Instagram dopo che i eri la Camera ha dato il prima via libera alla legge sull'oblio oncologico contro le discriminazioni per chi è stato malato di ..., ex volto del Grande Fratello Vip , ha raccontato tramite i social un percorso lungo e doloroso: quello che l'ha portata dalla diagnosi di tumore al seno alla guarigione. L'ex ...Tra queste persone, rientra anche, ex concorrente del Grande Fratello Vip . L'attrice, essendo guarita da un tumore , si sente ovviamente vicina al tema e aveva già affrontato più ...

Carolina Marconi, diritto all'oblio oncologico: "10 anni di attesa sono troppi" TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato all’unanimità, con 281 voti a favore, la legge sull’oblio oncologico. “Con il voto unanime della Camera dei… Leggi ...La showgirl da tempo conduce una battaglia per il diritto ad adottare, dopo che la chemioterapia l’ha resa sterile ...