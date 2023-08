Caro voli | il governo «frena» gli algoritmi che decidono le tariffe | ecco cosa cambia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nella bozza del dl «Asset e investimenti» spunta il divieto della «fissazione dinamica» dei prezzi dei biglietti sulle rotte per le isole. Il costo massimo non può essere più del 200% sulla tariffa media

Il governo lo aveva annunciato nei giorni scorsi : urge una stretta sulche, in questa pazza estate dai prezzi lievitati sull'estate degli italiani, hanno toccato cifre anche del 70% in più rispetto al 2022. Ecco che lunedì prossimo verrà presentato al ...'Fare un intervento sulil 7 agosto, quando molti italiani saranno già magari sul volo di ritorno dalle vacanze, sa di beffa. Nell'attesa di conoscere nel dettaglio le misure che arriveranno in Cdm lunedì, va ...Dalle misure sula quelle per aumentare l'offerta del servizio taxi, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni. Aerei e taxi, il decreto: tetto al ...

Caro voli, arriva la stretta del governo sugli algoritmi che decidono le tariffe: ecco cosa cambia Corriere della Sera

Mai più algoritmi che fanno lievitare il costo dei voli aerei ma anche un tetto massimo sulle tariffe: ecco la bozza di governo che circola e verrà discussa in Cdm lunedì prossimo ...Cala il sipario su Un'Estate da Re con oltre 12mila spettatori. Domingo con Il Volo e Daria Rybak incantano il pubblico ...