Quanto alprezzi questa estate per gli italiani che trascorrono ledentro ai confini nazionale un terzo del campione intervistato percepisce incrementi del costo dei trasporti superiori ......tra coloro che viaggiano in auto sfidano le previsioni negative sul traffico pur di raggiungere la meta delle attesee non si fanno spaventare da code e bollini, oltre che da maltempo e...ROMA. Ancora prima di partire per le, Giorgia Meloni è preoccupata dall'autunno. L'appuntamento principale della prossima ... Anche in quel caso, con quasi tutte le risorse destinate al...

Caro-vacanze, ecco perché conviene prenotare last minute ilGiornale.it

Chi decide di partire ad agosto o settembre e prenota soltanto pochi giorni prima può ottenere importanti risparmi rispetto a chi ha programmato (e pagato) le vacanze alcuni mesi prima: ecco quali son ...Il secondo decreto, invece, interverrà sul tema della giustizia. In particolare, come aveva annunciato Meloni nelle scorse settimane, è necessario intervenire ...