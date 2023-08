Capitol Hill | Trump si dichiara non colpevole

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo quattro anni, la vicenda ancora non ha una risoluzione. Donaldsi èto nonper i quattro capi di imputazione che gli hanno contestato per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020. La sovversione è terminata con l’assalto adel 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell’ex presidente e le pene massime che questi comportano. L’ex presidente ha scelto di parlare direttamente in aula perrsi non, invece di lasciare che fossero i suoi avvocati a farlo. Donaldha ottenuto il rilascio, a patto di non avere contatti con i testimoni del suo caso, se non in presenza degli avvocati. Una violazione di queste ...

... aumenta: prima per la presunta conservazione impropria di materiale e documenti top - secret, poi per il ruolo dell'ex presidente nell'assalto adel 6 gennaio 2021. Lo speaker della ......Trump si è dichiarato non colpevole per tutti e quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 e l'assalto a...Così come per il processo per i documenti top secret - che comincerà il 20 maggio 2024 - anche questo processo sui fatti dipotrebbe svolgersi in piena campagna elettorale. Trump: il ...

In questa edizione: Salario minimo rinviato ad ottobre, Arriva il taxi gratis fuori dalle discoteche, Capitol Hill, Trump si dichiara innocente, Ucraina, esplosioni sul Mar Nero, "Anche le transessual ...