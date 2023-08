Cancro colorato | continua l’abbattimento degli alberi malati in città Foto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziata da qualche giorno, nelladi Avellino, l’opera di abbattimento di 13 platani lungo viale Italia (leggi qui). Dopo che gli operai si sono adoperati per rimuovere le piante colpite dal noto fungo nei pressi della scuola secondaria di primo grado Francesco Solimena, quest’oggi, si sono spostati più su perre il lavoro. L’assessore all’ambiente, Giuseppe Negrone, ha dichiarato che il lavoro verrà completato entro fine agosto ma le domanda sorgono spontanee: C’è un piano di ripiantumazione? E, sopratutto, si poteva intervenire preventivamente sui platani secolari per evitare che venissero contagiati dal parassita? Legambiente, in una nota stampa (leggi qui), ha invitato il comune di Avellino ad una riflessione e a dare risposte su come intenderà ...