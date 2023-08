Can Yaman e Francesca Chillemi | forte tensione sul set di Viola come il mare 2 VIDEO

Cosa succede trae Francesca Chillemi I due protagonisti di Viola come il Mare , dopo una lunga distanza dovuta anche agli impegni del divo turco sul set della nuova serie tv in Ungheria, si sono ...Una sbiriciatina ain Viola come il mare 2 : è ciò che oggi l'account Instagram delle fiction Mediaset ha regalato ai fan condividendo le prime foto dal set della nuova stagione. Pochi scatti in cui l'attore ...Quando vedremo finalmentenei panni del sensuale e coraggioso condottiero ottomano Balaban Aga A rispondere è l'attore turco che, parlando con alcune fan sui social, svela che la data di uscita de El Turco è ...

"C’è posta per te", da Can Yaman a Charlize Theron e Gerry Scotti: le sorprese della stagione TGCOM

Can Yaman bacchettato da Francesca Chillemi sul set di Viola come il Mare 2. Ecco il video inedito che ha scatenato i fan del divo turco.Una sbiriciatina a Can Yaman in Viola come il mare 2: è ciò che oggi l'account Instagram delle fiction Mediaset ha regalato ai fan condividendo le prime foto dal set della nuova stagione. Pochi scatti ...