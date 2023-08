Campoli del Monte Taburno | tutto pronto per ‘Calici di stelle’ | il via martedì 8 agosto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrà iniziouna nuova edizione didi, uno degli eventi più attesi tra le kermesse estive del Sannio. Per tre giorni,delsarà il centro nevralgico della valle vitulanese, accogliendo un numero di avventori in continua ascesa. Enoturisti ma non solo, l’evento si è aperto negli anni ad una tipologia di avventori variegata, pronti ad assaporare non solo il vino autoctono ma anche i prodotti tipici locali. L’evento, organizzato dai numerosi volontari del Forum dei Giovani si snoda tra la gara tra le cantine, la musica, la cucina con piatti tipici, il piccolo lunapark con la possibilità di visitare il borgo antico, rientrando tra i grandi eventi promossi dalla Regione Campania. E poi la ...