Cambiamento climatico | Locatelli | “Siamo in grande ritardo | serve un cambio di visione culturale”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Una lucida analisi sul ‘suo’ parco che trasversalmente circoscrive i temi principali legati ad un ecosistema, il nostro, che si trova ogni giorno di più in una posizione critica, a causa del. Oscar, presidente del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ha risposto ad alcune domande sulle attività dell’area protetta più estesa della bergamasca: da Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 alla nuova legge europea sulla natura, fino ad arrivare ale al nuovo Piano di Governo e Territorio (Pgt). Il Parco dei Colli di Bergamo è il terzo parco in Regione Lombardia per estensione e abbraccia 10 comuni. Quanto impegno è presente nei progetti di sostenibilità nel 2023? Colgo l’occasione per correggere questo dato poiché giusto l’altro ieri è stato ...