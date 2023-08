Cambiamento climatico | le estati 2013 | 2023 e 2033 a confronto

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il luglio delè stato il mese più caldo di sempre. Ha fatto talmente tanto caldo che non si è nemmeno dovuto attendere che il mese finisse, per stabilire il primato: gli scienziati dell’Organizzazione meteorologica mondiale non avevano mai registrato valori simili, e così già il 27 luglio hanno deciso di dare l’annuncio del record mensile, assumendosi il rischio di essere smentiti in caso di un’ondata di freddo nei giorni seguenti. Ma l’ondata gelida, ovviamente, non è arrivata. Nei primi ventitré giorni di luglio la temperatura media sulla Terra è stata di 16,95 gradi centigradi, frantumando il precedente picco storico di 16,6 gradi del luglio 2019. Non solo: il mese scorso la temperatura mondiale ha anche temporaneamente superato la soglia di +1,5 gradi oltre il livello pre-industriale, considerata dagli Accordi di Parigi il punto critico oltre il quale ...

... ma era meravigliosa di Lorenza Negri Inoltre, ile lo scioglimento dei ghiacci hanno puntato i riflettori su un potenziale game changer per il commercio mondiale, ovvero la ......questo coincida con l'accelerazione del riscaldamento globale in prossimità del 1970 è coerente con l'aumento dell'attività delle tempeste nel Pacifico settentrionale dovuto al',...... in primis quelle spacciate come soluzione al. TRATTO DA QUI

Dieci anni fa si registrò solo qualche incendio in Sardegna. Oggi l’Italia è in ginocchio da Nord a Sud fra roghi, tornado, alluvioni. La crisi si sta facendo sempre più forte. E se non invertiamo ...I fenomeni meteorologici estremi a cui stiamo assistendo quest’estate non hanno impatto solo sull’ambiente, ma anche sulla salute mentale, alimentando in certuni stress, ansia, depressione, fino anche ...