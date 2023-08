Calendario Europei atletica U20 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) GliUnder 20dileggera andranno in scena a Gerusalemme (Israele) dal 7 al 10 agosto. La rassegna continentale riservata agli juniores si preannuncia altamente spettacolare, con una serie di stelle pronte a illuminare la scena e a candidarsi per un ruolo da protagonista tra i grandi. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti e per essere assoluta protagonista in un grande evento internazionale che precede gli attesissimi Mondiali di Budapest. Spicca la presenza di Mattia Furlani, primatista italiano ed europeo di categoria: il giovane fuoriclasse laziale partirà con i favori del pronostico nel salto in lungo, dopo che in stagione ha vinto il prestigioso Meeting di Hengelo con un balzo da 8.24 metri e si è spinto a 8.44 ventoso a Savona. Mattia Furlani ha un feeling ...