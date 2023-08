Caldo | Sos bergamotto | quasi intero raccolto a rischio a Reggio Calabria

(Di venerdì 4 agosto 2023), (Labitalia) - E' Sos. Le temperature record registrate nelle scorse settimane stanno mettendo al'intera produzione del frutto in provincia di. Secondo Coldiretti, "si aggrava la perdita di produzione già denunciata, dovuta alla mancata allegagione e cascola dovuta prima alle piogge insistenti e venti forti dei mesi scorsi, con la scottatura dei frutti delche si sta evidenziando in tutta la sua drammaticità sulle colture a seguito del ventoe delle elevate temperature di questi giorni, che inevitabilmente comporterà la perdita totale delle produzioni". "Gli eventi calamitosi che si sono abbattuti sulla provincia reggina nel corso del 2023 hanno provocato ...

Ricette tropicali Se ildegli ultimi tempi, per gli esseri umani, è al limite della tollerabilità, per le zanzare rappresenta invece la condizione ideale per vivere e moltiplicarsi. Molte, negli anni, sono arrivate dai ...Viterbo -. Arriva a Viterbo un progetto di sostegno agli anziani più soli e in difficoltà date le temperature molto elevate di questi ultimi giorni. Un servizio che sarà attivo fino al 4 settembre e ...Anche il procuratore di Catanzaro , reggino di origine, Nicola Gratter i, ospite all'inaugurazione di un innovativo sistema di controllo della distribuzione idrica da parte del Consorzio di bonifica ...

Caldo, Sos bergamotto: quasi intero raccolto a rischio a Reggio ... Adnkronos

E' Sos bergamotto. Le temperature record registrate nelle scorse settimane stanno mettendo a rischio l'intera produzione del frutto in provincia di Reggio Calabria.E’ allarme sulle coste italiane per l’invasione del granchio blu spinta dal caldo e dai cambiamenti climatici con gravissimi danni agli allevamenti di cozze e vongole ...