Calciomercato Pescara | Nuovi Volti per l' Attacco con Tommasini e Cangiano | Pineto si Concentra su Ta

Mentre la squadra si prepara per l'inizio del torneo di Serie C, c'è un'incertezza sul girone in cui sarà inserito il. La Lega Pro renderà noti i calendari il prossimo lunedì, fornendo così ...Dall'interesse dell'Al - Hilal per l'exall'incomprensione e incompatibilità tattica dell'ex estremo difensore del Milan, Luis Enrique si troverebbe a fare i conti con una rosa da ...180 Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 per la Serie A parte ufficialmente il 1° luglio:... LECCE Arrivi : Almqvist (a, Rostov), Venuti (d, Fiorentina), Rafia (c,), ...

Calciomercato Pescara: accordo col Bologna per Cangiano Rete8

Cronaca Pescara - 04/08/2023 19:26 - La squadra del Pescara sta portando avanti una vivace campagna di rinnovamento dell'attacco, accogliendo con entusiasmo l'arrivo di nuovi ...“Lunedì 7 agosto saranno pubblicati i calendari della Serie C”. Ad annunciarlo il presidente di Lega Pro Matteo Marani al termine del Consiglio Federale. “Il campionato inizierà il 3 settembre ...