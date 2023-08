Calciomercato oggi 4 agosto | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Sommer giocherà all’Inter | Napoli vicino al sostituto di Kim

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) La sessione estiva dinon si è fermata nemmeno, venerdì 4. Tante le interessantissime novità. E partiamo proprio con una notizia che riguarda dal’Inter. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sky, hanno raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per portare a Milano Yann. Per quanto riguarda le cifre dell’affare, si tratta di 6 milioni (dunque la stessa cifra della clausola) e il pagamento sarà biennale. Domenica sera il giocatore arriverà in Italia e lunedì sono previste le visite mediche. E se la Beneamata si è assicurata il dopo Onana, non si può dire lo stesso per Gianluca Scamacca. Il giocatore attualmente in forza al West Ham, dopo la vicenda Lukaku, era ed è l’obiettivo principale per la formazione guidata da Simone Inzaghi. Ma i 24 milioni di eruo ...