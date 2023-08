Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilvedrà ilgrande protagonista, in entrata ed in uscita, anche ad agosto! Ecco ilcon tutte lesui rossoneri

Maignan (LaPresse).itIl PSG si mangia le mani da diverso tempo, sogna di riportarlo a Parigi ma ora ilgli farebbe pagare carissima la pelle. Difficilmente risponderebbe al ...La sessione estiva diincomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato. Trattative, affari fatti e rumors di giovedì 4 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di ...Donnarumma (LaPresse) -.itL'arrivo a Parigi di Luis Enrique ha riacceso le indiscrezioni sul futuro dell'estremo difensore della Nazionale. Per qualcuno, l'exnon sarebbe ideale ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, avanti lo scambio Lukaku-Vlahovic. Inter, per Sommer si paga la clausola ... Sport Fanpage

Si profila una sfida tutta italiana di calciomercato per Maxime Esteve, difensore del Montpellier: sul calciatore già accostato al Sassuolo, infatti, sembra essersi fiondato anche il Milan… Leggi ...Siamo ad agosto, ma per tutti gli appassionati ecco gli appuntamenti del calcio in tv che prevedono i primi match di Coppa Italia e il trofeo Berlusconi ...