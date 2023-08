Calciomercato Juventus | Kessie in Arabia Saudita | ultime news

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Anche Franckin. Secondo ledi, il centrocampista ivoriano del Barcellona – accostato nellesettimane alla– sta per diventare un giocatore dell’Al Ahly e si unisce alla pattuglia di giocatori già emigrati nella ricchissima Saudi Pro League. Il Barcellona, che ha ingaggiatoa parametro zero un anno fa, lascia partire l’ex giocatore di Milan e Atalanta per circa 15 milioni di euro. Il giocatore firmerà un ricco contratto triennale.nellesettimane è stato accostato alla, che avrebbe anche intavolato un discorso con il Barcellona per riportare il centrocampista in Italia. L’ipotesi ...

Secondo le ultime news di, il centrocampista ivoriano del Barcellona - accostato nelle ultime settimane alla- sta per diventare un giocatore dell'Al Ahly e si unisce alla ...... ma prima il West Ham vuole assicurarsi un altro attaccante: stando al Mirror nel mirino c'è Hugo Ekitike del Paris Saint - Germain , accostato nel corso delle scorse settimane anche a, ...Damascelli torna sulla: lo scambio Vlahovic - Lukaku riempie le pagine del, ma il vero caso è Pogba. 'Il serbo dovrebbe rappresentare il futuro ma il suo costo è insostenibile ...

Juventus, il club arabo ci riprova ... permettere al paese di avere un grande vantaggio nella candidatura per ospitare i Mondiali del 2030. Il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà solo a settembre ...Calcio ora per ora Fuori dalle coppe europee, la Juve ha ben chiaro l'obiettivo per la Fuori dalle coppe europee, la Juve ha ben chiaro l'obiettivo per la prossima stagione. Come ha confermato… Leggi ...