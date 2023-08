Calciomercato | Bayern ManUtd attento alla situazione di Goretzka

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il giocatore non è considerato da Tuchel un titolare inamovibile BERLINO (GERMANIA) - Futuro incerto alMonaco per Leone Manchester Unitedfinestra. Secondo i media tedeschi, il 28enne centrocampista non sarebbe considerato un titolare inamovibile da Thomas Tuchel, che in quell

Commenta per primo L'Inter non può più aspettare, Sommer deve arrivare al più presto. Per quasi un mese Ausilio è stato ai comodi del, preferendo lasciare la squadra fino al 4 agosto senza portiere pur di non rovinare un rapporto che non ha mai prodotto grossi affari (vedi caso Perisic) e chissà se porterà qualcosa in futuro. ...Stefano Pioli (LaPresse) -.itE il Napoli I campioni d'Italia sostanzialmente non si sono mossi di un millimetro in entrambi i flussi, al netto della cessione di Kim alMonaco. ...... ultima tappa della tournée negli Stati Uniti, e ha chiuso le porte alle varie ipotesi, tra cui ilMonaco : 'Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo. Finché alla ...

TMW - Niente Bayern Monaco per Szczesny Tutto Juve

Inzaghi si aspetta a breve 3 arrivi per completare i buchi della rosa dell'Inter: Sommer, Samardzic e Scamacca le priorità, poi si andrà su Tomiyasu ...Sul calciomercato dell’Inter ha voluto dire la sua Fabrizio ... Per una questione di rapporti tra club l’Inter ha atteso che il Bayern trovasse una soluzione in porta, il ritardo nelle operazioni ha ...