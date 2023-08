Calciomercato | Barcellona Bernardo Silva per sostituire Dembelè

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il 28enne portoghese lascerebbe il City solo per i blaugrana(SPAGNA) - Viae Kessie, dentro. Ilha messo il 28enne portoghese del Manchester City in cima ...

Da queste due partenze ilprenderà lo slancio per arrivare a Bernardo Silva, con la dirigenza catalana già al lavoro: se da un lato non servirà molto per convincere il giocatore, dall'...... l'ex centrocampista del Milan ha deciso di lasciareper l'Arabia Saudita . Una meta che ...Juventus, Partey - Diarra a centrocampo (Koopmeiners lontano) E la Juventus, perso ...Anche Franck Kessie in Arabia Saudita. Secondo le ultime news di, il centrocampista ivoriano del- accostato nelle ultime settimane alla Juventus - sta per diventare un giocatore dell'Al Ahly e si unisce alla pattuglia di giocatori già ...

Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona: affare da 10 milioni MilanLive.it

Il 28enne portoghese lascerebbe il City solo per i blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Via Dembelè e Kessie, dentro Bernardo Silva.Franck Kessie, centrocampista classe 1996 del Barcellona e della nazionale ivoriana, appetito dalla Juventus in chiave mercato, è ormai da considerare un nuovo giocatore dell'Al Hilal. L'ex Milan, ...