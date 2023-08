Calciomercato | Arabia Saudita ‘regina’ | Gravina chiede aiuto alla FIFA

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023)“regina” della sessione estiva: per il numero uno della Figc, Gabriele, è troppo. Tanto dare un pronto intervento da parte dellaOramai il tifoso di calcio non può sperare in un trasferimento di un calciatore, nella propria squadra del cuore, visto che c’è la perenne ombra delle squadre dell’. Ed è proprio quello che sta accadendo in questa sessione estiva diin cui squadre completamente sconosciute stanno effettuando la “spesa” (proprio come se si trovassero al Discount) nei campionati più importanti del mondo. Premier League, Liga e soprattutto Serie A. Sono molti, infatti, i calciatori che hanno deciso di salutare l’Europa per sposare il “progetto” (fin ...