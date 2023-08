(Di venerdì 4 agosto 2023) Dall’8 agosto entrerà in vigore la stretta contro la pirateria digitale. I titolari dei diritti dovranno inserire sulla piattaforma domini e indirizzi Ip che agiscono illegalmente per bloccarli automaticamente in soli 30 minuti

Calcio, stop allo streaming illecito: cosa succede adesso ilGiornale.it

