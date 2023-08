Calcio Napoli | maledizione infortuni | si ferma anche Anguissa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo quelli di Mario Rui, Kvara e Osimhen, subisce uno stopla preparazione del centrocampista del. Prosegue la preparazione del, in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro dove la squadra di Garcia lavora in vista dell’inizio della stagione. Fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, tattica

Punti chiave 16:01, Natan in pole per la difesa 15:45 Roma, dal Nottingham Forest 25 milioni per Ibanez 13:48 Morata chiude alla Roma: "Al momento non è un'opzione" 12:35 Inter, nuova offerta ...Morata, l'alternativa all'attaccante belga Nelle ultime ore i siti scommessee i principali ... Si tratta di una mossa importante del dirigente ex, così da non restare impreparato nel caso ...2023 - 2024 Serie A SquadraUna tragedia ha colpito nelle ultime ore il nord - ovest della Georgia. Una frana si è abbattuta sulla zona montagnosa di Racha. Si contano morti e dispersi. ...

Zielinski va KO e interrompe l’allenamento: le condizioni CalcioNapoli1926.it

Fondamentale per il fantacalcio è la scelta dei portieri. I migliori della passata stagione sono stati Maignan, Meret e Provedel ...Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli sta sondando Natan, difensore del Bragantino, come rinforzo per la retroguardia. Già avviati i contatti.