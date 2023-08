Calcio | Napoli Gollini influenzato | risentimento muscolare per Anguissa

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Personalizzato in palestra per Kvaratskhelia e Osimhen CASTEL DI SANGRO - Prosegue la preparazione del, in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro dove la squadra di Garcia lavora in vista dell'inizio della stagione. Fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, tattica con e se