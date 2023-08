Calcio | le accuse di Claudio Gentile | «Sono stato fatto fuori senza un motivo»

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il calciatore èuno dei protagonisti di Spagna 1982uno dei protagonisti di Spagna 1982. L’ex calciatore della Juventus e della Fiorentina oggi è allenatore ed èanche allenatore dell’U21. Da allora non ha più allenato e oggi parla a Repubblica proprio di questo. «Avevo minacciato di denunciare alcuni procuratori che volevano offrirmi denaro, molto denaro, per convocare in Nazionale i loro giocatori. Li cacciai tutti! Io stesso non ho mai avuto un agente. Guarda caso, da quel momento qualcuno me l’ha giurata». Poi aggiunge: «La risposta avrebbe dovuto darla Guido Rossi, che era commissario straordinario della Figc e decise di farmi: ma purtroppo è morto. Potrebbe chiarire qualcosa Demetrio Albertini, al quale spiegai che avevo ricevuto ...